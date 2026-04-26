Edmundsson: "Sono felice a Verona e voglio lavorare per ripartire il prossimo anno"

Un pareggio che lascia amaro in bocca in una stagione da dimenticare. Il Verona esce con uno 0-0 dalla gara del "Bentegodi" contro il Lecce e attende solamente l'aritmetica che sancisca la retrocessione in Serie B. Al termine del match, il difensore Andrias Edmundsson è intervenuto in conferenza stampa:

Resterai anche l'anno prossimo?

"Sono felice che mi si domandi questo perché vuol dire che sto facendo bene. Ho tre anni di contratto, sono felice a Verona e voglio lavorare per ricostruire la squadra e ripartire il prossimo anno".

Il gol?

"Subito non avevo nemmeno capito di aver segnato io, ma poi è stata una grande emozione. Peccato sia stato annullato. Mio fratello è stato il primo faroese a segnare in Bundesliga, quindi sarebbe stata una bella storia".