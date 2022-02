Morata: "Abbiamo fatto un passo avanti come gruppo, affrontiamo diversamente le difficoltà"

vedi letture

Alvaro Morata, attaccante della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset dopo l'1-1 sul campo del Villarreal: "Sto bene, abbiamo fatto un grande sforzo e dispiace non aver vinto. Abbiamo avuto delle occasioni ma così è il calcio. Loro hanno giocato bene, una partita fisica. Per il ritorno è tutto da giocare. Il calo nella ripresa? Tante partite portano uno sforzo incredibile. Ora dobbiamo recuperare e pensare al campionato. Abbiamo fatto un passo avanti come squadra e come gruppo, ora affrontiamo le difficoltà in modo diverso".

È un passo avanti?

"Sì, sicuramente. Dopo il sorteggio tanti dicevano che saremmo passati ma il Villarreal ha vinto l'ultima edizione dell'Europa League e sta risalendo in campionato. Tutti possono creare problemi in Champions, ci vorrà una grande partita al ritorno".