Moratti sull'Inter di oggi: "Zhang sempre in buona fede, forse arriverà un fondo americano"

Massimo Moratti, intervistato dal Corriere della Sera, ha parlato anche dell'attualità in casa nerazzurra. Queste le sue dichiarazioni su Suning e la famiglia Zhang: "Gli Zhang, sia il padre sia il figlio, mi sono sempre parsi in buona fede. All’inizio mi chiedevano di parlare ai giocatori, di motivarli. Ma oggi reggere a lungo nel calcio è impossibile. Ogni anno le perdite raddoppiano o quasi: 50 milioni, 100 milioni, 150 milioni... Come finirà? Forse arriverà un fondo americano. Ma attenti alla speculazione. Il calcio non è costruito per fare soldi. Gli americani vorrebbero trasformarlo in spettacolo. Show-business. Ma non so se in Italia sarà mai possibile".