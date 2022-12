Mourinho in orbita Portogallo? El Shaarawy rassicura: "No, è concentrato solo sulla Roma"

Il Portogallo vuole Mourinho come ct. Ma a rassicurare i tifosi del Roma ci prova Stephan El Shaarawy dal ritiro in Algarve: "Con lui non abbiamo mai parlato di questa possibilità - le parole riportate da Il Messaggero - pensiamo che il tecnico sia molto concentrato sulla Roma, sugli obiettivi che abbiamo, sul fare bene qui come lo siamo tutti, come sempre del resto. È sempre presente, in ogni situazione. Anche da come ci parla nello spogliatoio, nella partita, nel darci le indicazioni giuste. Lo vediamo sereno, lui è una persona di cuore, istintivo, per cui l’importante per lui adesso penso sia la Roma. E tutti noi ci auguriamo che possa rimanere qui a lungo".