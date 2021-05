Moviola Rai sul contatto Rabiot-Pessina: "Poteva starci, ma non era intervento da VAR"

Moviola della 'Rai' in merito al rigore non concesso all'Atalanta al 12esimo minuto del match contro la Juventus, gara valida per la finale di Coppa Italia. Così è stato commentato il contatto tra Rabiot e Pessina nell'area bianconera, non sanzionato dal direttore di gara: "Abbiamo dovuto rivedere l'episodio diverse volte per capire la dinamica dell'azione e quindi non è un intervento da VAR. E' un intervento davvero complicatissimo, ma l'ultimo giocatore che tocca la palla è Pessina e quindi poteva starci il calcio di rigore". Il primo tempo s'è concluso col risultato di 1-1.

