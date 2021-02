Muriel fa l'assist, Malinovskyi fa gol. Sampdoria-Atalanta 0-1 dopo i primi 45' di gioco

Termina 1-0 in favore dell'Atalanta il primo tempo della sfida di Marassi contro la Sampdoria. Blucerchiati molto più vivaci fin dall'inizio, Dea distratta, tanti errori, poi però basta un lampo di Malinovskyi (su bell'assist di Muriel) per sbloccarla nel finale

Le scelte iniziali - Dopo la sconfitta in Champions contro il Real, l'Atalanta affronta la trasferta di Marassi contro la Sampdoria reduce dal ko con la Lazio. Gasperini senza Zapata sceglie Pasalic e Malinovskyi a supporto di Muriel: parte ancora dalla panchina Ilicic. Ranieri rivoluziona l'attacco: Verre-La Gumina. Panchina per Quagliarella, Keita e Candreva.

Prime schermaglie - A Marassi il primo tiro nello specchio arriva al 6' con Muriel, che dopo un lungo giropalla dell'Atalanta ci prova dal limite (conclusione centrale bloccata da Audero). La risposta dei padroni di casa però non si fa attendere e arriva tre minuti dopo: disattenzione della difesa dell'Atalanta, con un passaggio intercettato a Palomino. Jankto prova il sinistro, conclusione forte e all'angolino che costringe Sportiello ad allungarsi per mettere in angolo. Dopo il primo giallo della gara (a Freuler, ndr), è ancora il portiere nerazzurro bravo a deviare la bella punizione di Damsgaard.

Pressione Samp - Fase centrale della gara col marchio blucerchiato. Al 20' Damsgaard trova Augello che da sinistra, sulla linea di fondo, mette in mezzo un pallone teso. De Roon salva chiudendo sul primo palo. La Samp sembra essere messa meglio in campo, l'Atalanta invece non riesce ad uscire con ordine dalla metà campo, se non con Malinovskyi (tiro sul primo palo bloccato da Audero).

Vantaggio Atalanta - Sul finale di primo tempo, con le occasioni di Pasalic e Maehele, l'Atalanta torna a farsi viva e trova il vantaggio con Malinovskyi. Splendida l'azione dell'Atalanta che ha portato al gol, con lo scambio nello stretto tra Malinovskyi e Muriel, con quest'ultimo che "consegna" il pallone al compagno appena dentro l'area, fiondata di sinistro e palla sotto l'incrocio dei pali. Per Muriel, 5° assist in campionato. E il primo tempo termina col vantaggio nerazzurro.

