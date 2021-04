Murru non ha convinto il Torino: niente riscatto, in estate tornerà alla Sampdoria

Sarà un mercato ricco di operazioni per il Torino quello che si prospetta in estate. Tra queste anche una certezza, in uscita: il club granata, spiega Tuttosport senza dubbi, non riscatterà Nicola Murru. Il terzino sinistro ha giocato sei gare con Davide Nicola ed è arrivato in prestito con diritto di riscatto dalla Sampdoria. Che non verrà esercitato.