TMW Radio Mussa: "PSG-Bayern Monaco: godimento clamoroso. Al ritorno mi aspetto tanti gol"

Mister Giovanni Mussa è stato ospite di TMW Radio, durante Maracanà. Queste le sue parole:

Mister, che cosa ci ha raccontato la partita stratosferica fra PSG e Bayern Monaco?

"Dal mio punto di vista è stato un godimento clamoroso, dato che nessuno ha pensato al tatticismo esasperato. L'unico pensiero era di vicnere e di sovrastare l'avversario. L'aspetto delle giocate coraggiose ha avuto la meglio su quello conservativo, il che ci ha regalato uno spettacolo. Poi abbiamo visto una qualità tecnica impressionante, fra Olise, Kvaratskhelia e lo stesso Luis Diaz".

Al ritorno cosa ti aspetti?

"Il Bayern ha dato l'impressione di essere più forte. I tedeschi però sono migliori in campo corto, mentre i francesi lo sono di più in campo aperto. Mi aspetto un'altra gara ad alto punteggio, anche perché ci sono degli attaccanti che sanno puntare l'uomo fantasticamente".

Kvaratskhelia è stato stratosferico. Può essere il giocatore più forte ad aver vestito la maglia del Napoli dopo Maradona?

"Fare un paragone con altri è sempre complicato per via delle differenze fra epoche storiche . Di certo Kvara è un giocatore di valore assoluto ed è nel gotha della storia del Napoli. A Parigi però ha trovato i presupposti per diventare inarrestabile, ricevendo palla a sinistra, puntando e calciando. Viene messo nelle migliori condizioni per rendere al massimo".

Mourinho candida Malagò come presidente federale e Allegri o Conte come commissario tecnico. Da chi ripartiresti?

"Se si deve ricostruire u. Progetto non credo che Allegri sia l'allenatore giusto da cui ripartire, lui è più abituato a lavorare con dei calciatori pronti. La nostra Nazionale invece deve puntare alla crescita dei giocatori e in questo senso Guardiola sarebbe il massimo. Fra i tecnici italiani vedrei bene invece un ritorno di Mancini, altrimenti anche un profilo come Maresca".