TMW Radio Mussa: "De Bruyne, giusto che il Napoli pensi a un possibile addio"

Mister Giovanni Mussa ha parlato dei temi di giornata a Maracanà, trasmissione di TMW Radio.

Inter, Milan e Napoli: c'è qualcuna che rischia di più?

"Le partite non nascono facili, per farle diventare facili serve un approccio da cannibale, mettere sotto l'avversario e non mollare la presa. La parte emotiva conta tantissimo, incide sulla motivazione che sulla stato di come stare in campo. L'Inter non ha mai sbagliato l'approccio ma la gestione della gara. Finchè l'avversario non molla, la partita non la puoi gestire. Io ritengo che tutte e tre faranno risultato, le vedo troppo sul pezzo per vedere un passo falso".

De Bruyne potrebbe salutare Napoli già a febbraio:

"E' corretto valutare la situazione, è ancora il miglior marcatore del Napoli dopo Hojlund. Non vederlo in Serie A dispiace, ma il Napoli deve fare i conti. Se nel periodo più delicato non ce l'hai, è normale che si valuti sul suo futuro. Anche perchè il Napoli ha trovato la quadra anche senza di lui. Se non fosse stato così lo avrebbero aspettato, altrimenti puoi pensare di far andare via anche un giocatore di questo spessore. Liberandosi il posto di De Bruyne, gli altri si sono messi in competizione, e questa alza il livello. Hanno over-performato per sostituirlo e il mister ha fatto capire che si può rendere di più mettendoci qualcosa come squadra".