Napoli, a Bergamo con tre rientri: Gattuso vuole restare agganciato al treno Champions

Con un piede già fuori dall'Europa League, il Napoli domani riparte dal campionato dove la situazione rischia però di complicarsi allo stesso modo. La squadra di Gattuso in piena emergenza e con tanti elementi affaticati fa di nuovo visita all'Atalanta, reduce dalla settimana tipo, con l'obiettivo di provare almeno a restare agganciati al treno Champions in attesa poi di recuperare i tanti elementi fuori per infortunio. Ed in questo senso ieri - giorno di riposo per la squadra che si ritroverà oggi - sono arrivate notizie incoraggianti per Rino Gattuso con la negatività di Koulibaly e Ghoulam.

I due dovrebbero esserci a Bergamo, almeno per rappresentare un'alternativa a gara in corso e limitare le convocazioni dei Primavera come accaduto invece a Granada. Nel caso di Koulibaly si proverà subito a dargli minutaggio, in modo da riportarlo in breve termine in buona condizione e parallelamente far respirare Rrahmani e Maksimovic. Gattuso recupera anche Diego Demme, ma anche in questo caso è difficile immaginare una presenza da titolare subito al rientro dall'infortunio: in mediana è previsto il ritorno di Bakayoko, risparmiato giovedì, come Zielinski, e la conferma di Elmas, favorito rispetto a Fabian da gestire dopo i 90 minuti al rientro. Una situazione ancora estremamente difficile, ma con i primi 3 rientri che possono aiutare la gestione delle forze.