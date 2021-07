Napoli, ag.Di Lorenzo: "Per De Laurentiis tutti sul mercato, valuteremo eventuali offerte"

"Ci sentiamo sul mercato". Ai microfoni di 'Radio Marte', il procuratore del terzino del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha parlato del futuro del suo assistito, calciatore attualmente legato al club partenopeo da un contratto in scadenza nel 2026. L'accordo firmato lo scorso anno era valido per cinque stagioni, ma in quel contratto c'era una clausola che permetteva a entrambe le parti di prolungare per una ulteriore stagione. Ed è stato lo stesso calciatore a esercitarla: "La cosa è partita da noi perché Giovanni ha un contratto lungo, che lo lega molti anni al Napoli. Abbiamo voluto dare un segnale al presidente di essere legati a club e città", ha dichiarato Mario Giuffredi che prosegue. "Se arrivano proposte noi siamo tenuti a prenderle in considerazione, anche nell’interesse del Napoli, perché è proprio lo stesso presidente che ha messo tutti sul mercato. Quindi noi ci sentiamo sul mercato. Se arriva una proposta appropriata viene discussa e presa in considerazione. Adesso però sono chiacchiere di giornale, ho letto del Manchester United ma ora sono chiacchiere di giornale. Se ci fossero cose reali saremmo noi a comunicarlo al Napoli. Al momento non è arrivata nessuna richiesta".