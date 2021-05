Napoli, benzina verde per centrare la Champions: Gattuso punta su Osimhen e Meret

"Osi e Meret, benzina verde", titola il Corriere dello Sport facendo riferimento a Victor Osimhen e Alex Meret, sottolineando che se uno dovesse continuare a parare come al 43' di Napoli-Cagliari e il suo socio fosse capace di ribadire la propria recente capacità di segnare - tre gol in altrettante gare e per la precisione in soli 173 minuti - allora diventerà terribilmente semplice accomodarsi al tavolo delle Grandi.

Non una stagione semplice. Per i due è stato un anno travagliato, tra turn-over e accidenti vari. Meret ha dovuto alternarsi con Ospina, che sa agevolare la manovra dal basso, e Osimhen invece tra cliniche e isolamento fiduciario. La svolta - si legge - con il Crotone, in una gara apparentemente comoda e divenuta turbolenta: Meret diventa titolare e Osimhen si scuote, segna di nuovo, la sua quarta rete, dà il via ad una evoluzione che lo libera della presenza di Mertens. La premiata ditta a distanza si forma in quell’istante, senza che se ne abbia realmente percezione.