Milan, Pulisic: "McKennie dice solo cose positive su Allegri. Non vedo l'ora di conoscerlo"

vedi letture

Christian Pulisic, attaccante del Milan, ha parlato a CBS Sport Golazo. Di seguito la traduzione di MilanNews: “Già dai miei ultimi giorni al Chelsea mi sentivo fiducioso e pronto verso quello che sarebbe stato il mio prossimo passo. Sono arrivato in un club che mi ha dimostrato un sacco di fiducia e mi sono sentito bene fin dall’inizio. Sento che sto crescendo nella fiducia e in tutti gli aspetti del mio gioco, e questo mi ha portato dove sono oggi”.

Quanto è stato difficile vivere una stagione così piena di alti e bassi per la squadra ma spiccando per numero di gol e assist?

“Mentalmente e fisicamente è sempre dura. Con il numero di partite che giochiamo e in più quello che è successo quest’anno al Milan… Credo sia difficile da capire per le persone all’esterno. C’è tanta pressione su di noi, soprattutto in un club come il Milan quando le cose non vanno come dovrebbero. Ci si aspetta che vinciamo: partite, trofei e quando le cose non vanno esattamente come ti aspetti può diventare difficile, ma sono grato di essere in questa posizione. Giocare per un club come il Milan mi rende ancora più desideroso di riportare la squadra dove dovrebbe stare. Quest’anno è successo un po’ di tutto ma sono pronto e ottimista per il futuro”.

Negli USA tutti si chiedono perché quest’estate non sarà con la nazionale dopo una stagione in cui ha fatto così bene…

“Mi dispiace non essere con la squadra, voglio sempre essere a disposizione. Ma verso la fine della stagione il mio corpo ha iniziato a parlarmi… E allora mi sono chiesto: “Cosa sarebbe la cosa migliore da fare per me per approcciare al meglio il prossimo anno, che poi finirà con il Mondiale negli USA?”. Giocare altre partite e poi andare dritto nel prestagione e fare una tirata fino al Mondiale non penso sia l’opzione migliore per il mio corpo. Mi sarebbe piaciuto esserci almeno per le due amichevoli ma i coach della nazionale mi hanno detto che avrebbero voluto un gruppo unico per amichevoli e Gold Cup. Rispetto la loro decisione al 100%, sebbene non la capisco appieno. Ma è andata così e ho dovuto prendere la miglior decisione per me stesso e, alla lunga, anche per la mia squadra. Anche se qualcuno (il riferimento è a Donovan, che lo ha criticato aspramente per la scelta, ndr) non la vede in questo modo”.

Dopo tutti i commenti negativi che sono arrivati dopo questa decisione se ne pente oppure pensa ancora che sia la scelta migliore?

“Non mi pento della mia decisione, credo che per come mi sento ora è la migliore scelta. Questa settimana torno ad allenarmi e non vedo l’ora, voglio lavorare su me stesso e so che questo mi metterà nella miglior posizione possibile quando arriverà la prossima stagione”.

Come si sente ora?

“Mi sento alla grande, sarò in ottima forma quando inizierà la prossima stagione. Vedrete che voglia ho, più che mai”.

Quando è in vacanza come adesso, si disconnette completamente dal calcio oppure continua a guardare qualche partita?

“Ovviamente fisicamente sono “in pausa”, ma mentalmente sono qui. Sono il primo tifoso della nazionale, guardo sempre le partite dei miei compagni con gli USA”.

Al Milan troverà un nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, che ha già allenato la Juventus. Qualche compagno di nazionale ti ha parlato di lui?

“Ne ho parlato recentemente con Weston (McKennie, ndr) e mi ha detto solo cose positive. Mi ha detto che è una persona divertente, che ama scherzare, uno sanguigno… Gli ho detto: “Come tutti gli italiani, no?” (ride, ndr). Non vedo l’ora di conoscere lui e lo staff, penso che sia la scelta giusta”.