Napoli, Chiesa fattibile solo se parte Kvaratskhelia. Ma l'obiettivo è rinnovare col georgiano

Il Napoli deve rinnovare e adeguare il contratto di Khvicha Kvaratskhelia per allontanare le sirene provenienti da Parigi, dove c'è il Paris Saint-Germain che vorrebbe regalarlo a Luis Enrique. Dovesse partire il georgiano, il club azzurro potrebbe poi puntare su Federico Chiesa. A scriverlo è l'edizione odierna de La Repubblica.

Il sodalizio azzurro ha fretta di risolvere la questione legata al talentuoso esterno offensivo georgiano. Conte ha chiesto al club di non cedere Kvara, il PSG preme e a breve tornerà alla carica - si legge - alzando l'offerta proprio sull'ingaggio. In caso di cessione dell'ex Dinamo Batumi, il preferito per sostituirlo è Federico Chiesa, che potrebbe essere considerato cedibile dalla Juventus.