Napoli, col Cagliari senza margine d'errore: Gattuso con una conferma ed una novità

Il Napoli riceve il Cagliari con la fiducia di chi è reduce da tre vittoria nelle ultime quattro e più in generale da sette successi ed un pareggio (con l'Inter capolista) nelle ultime nove. La squadra di Gattuso è padrona del proprio destino perché con quattro vittorie ed un pareggio sarebbe matematicamente in Champions, considerando gli scontri diretti delle rivali, il calendario lascia ben sperare ma un solo errore potrebbe vanificare tutto lo sforzo degli ultimi mesi. Per questo il tecnico azzurro ha insistito proprio sull'aspetto mentale in vista del primo dei cinque incroci con medio-piccole, come il Cagliari, a caccia di punti pesantissimi per la salvezza.

Gattuso per la sfida di quest'oggi recupera Manolas al centro della difesa, in coppia con Koulibaly, con Di Lorenzo a destra e Hysaj a sinistra ancora favorito su Mario Rui. A centrocampo altro rientro: Fabian si riprende il posto al fianco di Demme mentre in attacco, con Insigne e Zielinski inamovibili, si va verso una conferma ed una novità: Osimhen dovrebbe partire di nuovo dal primo minuto, con Mertens dunque subentrante, mentre a destra potrebbe toccare a Lozano, out dai titolari dalla sfida dello Stadium di inizio mese. Politano, come il belga, da subentrante può rappresentare un'arma in più per Gattuso per raccogliere l'intera posta in palio, fondamentale per alimentare la corsa Champions.