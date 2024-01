Napoli con tante assenze? Martusciello: "Modo per fare pretattica, sono tutti nazionali"

Il vice-allenatore della Lazio Giovanni Martusciello ai microfoni di 'Lazio Style Channel' ha analizzato lo 0-0 contro il Napoli: "Si giocava contro una squadra forte, non dimentichiamo che annovera giocatori importanti. La Lazio arrivava da una bruttissima prestazione, la prima cosa che si doveva garantire era uno spirito differente e si è visto. Sulle occasioni create, purtroppo, non siamo stati bravi a concretizzarle, però siamo contenti dello spirito che abbiamo messo in campo. Poi gli ultimi minuti, spinti dal furore della gente, si andava a intensificare e sembrava quasi che stessimo per raggiungere il gol. Ci dispiace per i punti persi che non sono punti persi perché li riprenderemo a breve", ha detto Martusciello.

Poi in un altro passaggio ha aggiunto: "Rispetto alla Supercoppa si è vista una squadra più attenta nella fase di non possesso. Si veniva da una brutta batosta contro una squadra che ha un sistema di gioco simile se non uguale a quello di stasera, con la stessa qualità. La preoccupazione di essere infilati c’era. C'è stata una grandissima attenzione, siamo stati molto ordinati e non siamo andati dietro ai movimenti della squadra avversaria a differenza di quello che si è fatto contro l’Inter e se n’è beneficiato. Il gol non è arrivato e a breve speriamo di farne qualcuno".

Sulle assenze: "Sappiamo come sono composte le rose e sappiamo che qualità di giocatori aveva il Napoli stasera, è stato più un cercare di fare pretattica per cascare con le mani avanti. Il Napoli ha giocatori quasi tutti in nazionale, a prescindere da chi mancava era una signora squadra. Ce la lotteremo e speriamo di riuscire a avere questa continuità di prestazioni. Recupero di Zaccagni e Patric? Lo valuteremo in settimana, a oggi non si sono allenati per i problemi che conosciamo. Da martedì vedremo il loro percorso riabilitativo".