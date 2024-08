Napoli, Conte non vuole una rosa extralarge: ci sono ben 8 calciatori in uscita

Lavori in corso a Castel di Sangro, seconda parte della preparazione estiva del Napoli dopo il primo ritiro di Dimaro, in Trentino. In questi giorni Antonio Conte sta approfondendo le sue valutazioni sull'organico, chiaramente insieme al suo staff tecnico ma anche alla dirigenza al completo: in Abruzzo ci sono anche il direttore sportivo Giovanni Manna e il presidente Aurelio De Laurentiis.

Sul mercato l'allenatore salentino non chiede chissà cosa, sa che in questo momento il club azzurro è impegnato soprattutto sulle uscite: Osimhen su tutti, ma non solo. Secondo l'edizione odierna de Il Mattino ci sarebbero ben otto calciatori in uscita.

Stando a quanto riferito dal quotidiano campano, è evidente - e si inizia a capire anche dal minutaggio - che c'è un Napoli che convince molto di più di un altro Napoli. Juan Jesus, Simeone e Mario Rui sono a fine ciclo, Natan, Cajuste (tratta con il Galatasary), Cheddira ma anche Ngonge non hanno ancora convinto del tutto, Zerbin deve andare a giocare: la rosa della prossima stagione non dovrà essere di 24-25 calciatori, Conte non chiede la luna: ne vuole una da 18-19 tutti allo stesso livello dove, in caso di accidenti, non crolli tutto il castello costruito. Una rosa che al momento non c'è.