Napoli, Conte si gioca il jolly Neres: il sogno scudetto passa (anche) dal brasiliano

In casa Napoli David Neres ha segnato il ritorno al 4-3-3, con la squadra di Conte che ha ritrovato i meccanismi che li avevano resi competitivi per il sogno Scudetto. Ora, nelle ultime otto partite della stagione, il Napoli dovrà affrontare squadre che si difenderanno con ordine, cercando di strappare punti con pochi rischi. In queste situazioni, Neres dovrà essere decisivo, mostrando la sua migliore versione e confermando la qualità che lo aveva reso un giocatore di riferimento, soprattutto quando giocava sulla fascia sinistra.

Il Napoli d'altra parte, scrive il Corriere dello Sport-Stadio, si riconosce in un gioco che valorizza la libertà creativa del brasiliano, capace di sorprendere gli avversari uscendo dagli schemi tattici. Le sue accelerazioni e il suo estro saranno fondamentali nelle prossime partite, specialmente contro squadre come il Bologna, che sono ben organizzate in difesa.

Da dicembre a febbraio, quando Kvara era infortunato, Neres aveva già preso in mano la squadra, contribuendo in modo determinante alla striscia di vittorie del Napoli e al primo posto in classifica. Dopo un infortunio, ha saltato alcune partite, ma ora è pronto a rientrare e a portare nuovamente il suo talento in campo. Nonostante abbia segnato solo due gol in campionato, uno a ottobre contro il Como e uno a gennaio contro il Palermo in Coppa Italia, il suo impatto offensivo resta significativo e dovrà essere decisivo già a partire da lunedì sera.