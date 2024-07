Napoli, Conte su Osimhen: "Situazione chiara, tutto procede secondo quanto stabilito"

vedi letture

Tramite i microfoni della Rai, il tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato anche della situazione di Victor Osimhen, giocatore che per sua stessa ammissione è in trattativa per lasciare gli azzurri.

Il nigeriano per il momento è in ritiro a Dimaro col resto dei compagni, in attesa che la società definisca la sua cessione: "I tempi della cessione di Osimhen possono complicare la sostituzione? La situazione era chiara, la sapevo, la conoscevo, tutto sta andando secondo ciò che era stabilito. Per me non è una sorpresa questo attendismo, affrontiamo tutte le situazioni nella giusta maniera perché prima abbiamo riallineato le idee e portato chiarezza, ora facciamo valutazioni in campo, chi rimane e chi è giusto vada altrove, poi ci saranno acquisti e cessioni. Non ci saranno problemi".

Il ritiro in Trentino?

"Stiamo lavorando in maniera normale, cercando di lavorare sotto tutti i punti di vista, tattico e mentale, nell'affrontare la fatica, perché appena arriva molliamo. Mi sto accorgendo che abbiamo tanto da fare, c'è entusiasmo. C'è tanto entusiasmo dai tifosi, ma noi dobbiamo essere concentrati perché c'è da lavorare per fare meglio dello scorso anno. Non mi aspettavo niente, ma di fare delle valutazioni. Giusto farle, mi sto accorgendo è che c'è tanto da lavorare".