Live TMW Napoli, Conte: "Tanti infortuni, ce ne capitano di tutti i colori"

Antonio Conte parla ai microfoni della sala stampa del "Via del Mare" al termine di Lecce-Napoli.

20.40- La conferenza stampa avrà inizio fra pochi minuti.

21.00- Inizia la conferenza stampa di Conte.

Soddisfatto della partita? E sui segnali dei nuovi?

"Sapevo che non sarebbe stata una partita semplice. Il Lecce è una buona squadra, giocare in casa loro non è mai una passeggiata di salute. Giocare dopo una partita che ci ha portato via energie fisiche e nervose non era facile. Non dimentichiamo i risultati prima dell'Inter, le sconfitte con Torino e PSV. Siamo stati bravi a reggere botta, a fare una partita gagliarda, di spirito. Abbiamo fatto delle rotazioni, anche perché fra i titolari avevamo qualche acciacco. Dare un po' di riposo è stata una scelta, ma anche un obbligo. Elmas ha fatto una buonissima partita. Lucca ha tenuto botta. Lang ha fatto una discreta partita, può fare ancora di più. E' uscito per un doppio colpo sul quadricipite. Speriamo non sia niente di particolare. Da inizio anno ce ne stanno capitando di tutti i colori. Non ultimo sui portieri, prima Contini, poi Meret. Ci è rimasto Milinkovic-Savic. Ricordo ancora quante cose sono state dette, se era giusto prendere un portiere di livello. Dispiace per l'infortunio di De Bruyne, ricordo i titoloni sul suo acquisto. Ora qualcuno osa dire che può essere anche un vantaggio...su questo mi arrendo".

Sul rigore?

"Non è giusto venire qui a lamentarmi, sono passati troppi pochi giorni rispetto all'ultima partita con comportamenti diversi da parte degli altri. Rimaniamo fiduciosi, sperando che le lamentele non condizionino Rocchi e la classe arbitrale. Quando si presentano i presidenti pensano di dare un indirizzo importante. Noi non ci lamentiamo ma non siamo scemi.

Le palle inattive?

"Ci teniamo quello che è arrivato. Siamo anche riusciti a mantenere la porta inviolata, non succedeva da tanto. Ci sono momenti in cui bisogna saper soffrire di squadra. Non dimentichiamo cosa stiamo facendo e in che condizioni lo stiamo facendo".

Lucca? Si aspettava qualcosa di diverso?

"Ha fatto la sua partita. Fa parte di quei ragazzi che arrivano da realtà diverse e si trovano lo scudetto sulla maglia. Dobbiamo avere pazienza. Oggi Langa ha giocato la prima da titolare. Elmas è un ragazzo di valore, può coprire diversi ruoli. Poi voglio fare un applauso a Gilmour. Oggi il dottore mi ha detto che non stava bene. Non ci fosse stato lui, visto che non c'è Lobotka, avrei dovuto inventare qualcosa".

Il Lecce? Cosa ne pensa?

"Posso dire solo cose positive sul Lecce. Ha tenuto botta in maniera importante, giocare in casa dà una spinta in più. E' una squadra organizzata. Di Francesco lo conosco benissimo, è un bravissimo allenatore. Il Lecce riesce sempre a tirare fuori dal cilindro qualcosa coi nuovi giocatori, Corvino e Trinchera sono veramente top. Mi auguro che il Lecce rimanga sempre in Serie A. Sono un leccese purosangue, tifo Lecce e le radici saranno sempre quelle di un leccese, non me lo toglierà niente e nessuno".

21.10- Finisce la conferenza stampa.