Napoli, Conte vuole rinforzi sulle fasce: piace il giovane Dedic, l'occasione è Spinazzola

Il Napoli corre sulle fasce. Secondo quanto riportato da Sky il club azzurro sta valutando due giocatori per le corsie esterne: il primo nome è quello di Amar Tedic, terzino destro classe 2002 del Salisburgo. L'altro nome è un'occasione, ovvero Leonardo Spinazzola, esterno in scadenza con la Roma a cui i giallorossi non hanno rinnovato il contratto.