Napoli, contro l'Atalanta manca anche Insigne: il capitano fermato da un mal di schiena

Come se non bastassero già le varie assenze (su tutte quelle della coppia centrale Koulibaly-Manolas e di Lozano), il Napoli di Gattuso, che sta per scendere in campo in casa dell'Atalanta, deve fare i conti con un altra pedina venuta a mancare all'ultimo minuto. Non uno da poco, peraltro, visto che si tratta del capitano Lorenzo Insigne. Come confermato da Giuntoli nel pre-gara, fatale per lui un problema alla schiena: sarà comunque in panchina.