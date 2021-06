Napoli, De Laurentiis non fa sconti per Koulibaly e Fabian Ruiz

“Il Napoli fa sconti fino a un certo punto e sotto i settanta milioni non intende scendere, l’ha detto al Psg quando s’è avvicinato e anche al Manchester United, quando si è ripresentato”. Scrive così l'edizione odierna del Corriere dello Sport su Kalidou Koulibaly, per il quale De Laurentiis ha fissato queste condizioni già comunicate ad eventuali acquirenti.

Il quotidiano parla anche di Fabiàn, altro pezzo pregiato che potrebbe finire in vetrina nella sessione estiva del calciomercato: “Fabian Ruiz non ha mai smesso di avere estimatori ovunque: piace, e tanto, a Guardiola, ma il City con De Laurentiis ha deciso di non trattare più, dopo lo sgarbo ricevuto per Jorginho. Dovesse cambiare idea, si ripartirebbe da sessanta milioni di euro. Altrimenti, nell’ombra, converrà sempre sospettare che possa esserci l’Atletico Madid, perché certi amori fanno strani giri”.