Napoli, destino segnato per due calciatori: Ndombele e Bereszynski non saranno riscattati

Destino segnato per due calciatori azzurri. Come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Napoli non eserciterà innanzitutto il riscatto del centrocampista francese Tanguy Ndombele: i 30 milioni di euro che pretende il Tottenham per il suo cartellino non sono infatti considerati una spesa preventivata da De Laurentiis.

Improbabile anche il riscatto del terzino polacco Bartosz Bereszynski dalla Sampdoria, ancora mai impiegato né in campionato né in Champions League.