Napoli e il sogno scudetto: al Maradona 100mila tifosi in 8 giorni tra Fiorentina e Roma

Mancano ormai solo 7 giornate alla fine del campionato e a Napoli l'entusiasmo è in crescita in vista del rush finale. A parlarne è la Repubblica, che prevede grandi numeri al Maradona in vista delle due sfide interne contro Fiorentina e Roma. La Viola domenica, e quasi certamente la Roma nel lunedì di Pasquetta, sono due appuntamenti che i fans azzurri hanno cerchiato nella personale agenda delle preferenze. Come si legge sul quotidiano, il Derby del Sole coi giallorossi è in programma il 18. È un’altra sfida che solletica tanto gli appassionati e non è da escludere un altro pienone. La somma fa 100 mila in appena otto giorni, numeri che a Fuorigrotta non si vedono da anni.