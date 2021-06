Napoli, Fabian Ruiz può partire ma De Laurentiis non accetterà l'inserimento di contropartite

Fabian Ruiz torna a essere un nome al centro del mercato internazionale, con il Barcellona che sarebbe pronto a muoversi per il suo acquisto. De Laurentiis è disposto a cedere il centrocampista, ma lo farà solo in caso di offerta solo cash e senza dunque inserimenti di possibili contropartite come invece caldeggiano in Spagna. A riportarlo è Sport Mediaset.