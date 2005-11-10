Napoli, fissato il prezzo per Lukaku: spunta anche il Trabzonspor sulle tracce di Big Rom

Romelu Lukaku raggiungerà il ritiro del Napoli a Castel di Sangro, ma il club lavora alla sua cessione nelle ultime settimane di mercato.

Romelu Lukaku è pronto a riaggregarsi al Napoli. L'attaccante belga raggiungerà domani il ritiro di Castel di Sangro insieme a Kevin De Bruyne, dopo aver concluso il periodo di vacanza trascorso in Turchia. Big Rom si è allenato anche durante le ferie con un preparatore personale per presentarsi nelle migliori condizioni all'inizio della preparazione estiva, ma il suo futuro resta ancora tutto da definire.

Il Napoli lavora alla cessione del belga

L'intenzione condivisa tra il club azzurro e l'entourage del giocatore è quella di separarsi in questa finestra di mercato, a un anno dalla scadenza del contratto. Il Napoli valuta Lukaku tra i 12 e i 15 milioni di euro, anche per liberarsi del pesante ingaggio da circa 11 milioni lordi a stagione. Una cessione che consentirebbe alla società di alleggerire il monte stipendi e ottenere nuove risorse da destinare al mercato.

Il Trabzonspor ci prova, ma Lukaku prende tempo

Tra le società che hanno manifestato interesse c'è il Trabzonspor, che ha già sondato il terreno per il centravanti belga. Al momento, però, Lukaku non ha preso in considerazione la proposta del club turco, preferendo valutare con calma le opportunità che potrebbero presentarsi nelle prossime settimane. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere dlelo Sport.