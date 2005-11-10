Salernitana, c'è Zoia: arriva dalla Vis Pesaro in prestito con diritto e obbligo di riscatto
Un altro volto nuovo in casa Salernitana. Il club ha infatti annunciato di aver trovato l'accordo con la Vis Pesaro per l'acquisizione di Riccardo Zoia, che approda in Campania con la formula del prestito annuale con diritto e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.
Di seguito, il comunicato dei granata:
"L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con la Vis Pesaro 1898 per il trasferimento del difensore Riccardo Zoia.
Il calciatore classe 2001 approda in granata a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027 con diritto di riscatto ed obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.
Benvenuto a Salerno, Riccardo!".
Fa eco il comunicato dei marchigiani: "La Vis Pesaro 1898 comunica di aver raggiunto un accordo con U.S. Salernitana 1919 per la cessione a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027, con diritto e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, delle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Zoia.
La società augura a Riccardo il miglior prosieguo della stagione in corso".