Ufficiale Il post Instagram ufficializza il tutto: il nuovo allenatore del Perugia è Diana

Alessandro Gaucci era stato chiaro, l'allenatore del nuovo corso del Perugia, targato Arenacuri, sarebbe stato Aimo Diana: e adesso, attraverso i social, arriva la conferma. L'ex Union Brescia è il nuovo trainer del Grifo.

Gli estremi del tutto, verranno poi resi noto attraverso un comunicato del club, intanto ecco quando appreso dai social: