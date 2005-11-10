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Il post Instagram ufficializza il tutto: il nuovo allenatore del Perugia è Diana
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Alessandro Gaucci era stato chiaro, l'allenatore del nuovo corso del Perugia, targato Arenacuri, sarebbe stato Aimo Diana: e adesso, attraverso i social, arriva la conferma. L'ex Union Brescia è il nuovo trainer del Grifo.
Gli estremi del tutto, verranno poi resi noto attraverso un comunicato del club, intanto ecco quando appreso dai social:
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