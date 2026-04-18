Napoli frastornato, Conte fa cambi pesanti: fuori De Bruyne e Anguissa al 45'
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Fuori Kevin De Bruyne e Anguissa al 45' nella sfida che il Napoli sta perdendo per 0-1 contro la Lazio allo stadio Maradona. Antonio Conte cerca la scossa e butta nella mischia Elmas e Alisson Santos.
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