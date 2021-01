Napoli, Gattuso al bivio Parma: recupera Petagna ma perde (di nuovo) Mertens

vedi letture

Dopo la vittoria agevole in Coppa Italia, il Napoli riceve il Parma in una gara in cui non ha margine d'errore e deve confermare - sotto gli occhi di De Laurentiis che sarà di nuovo in tribuna allo stadio Maradona - di aver intrapreso la strada giusta sul piano dei risultati ed anche delle prestazioni. Gli azzurri dovranno giocare anche per Rino Gattuso, a muso duro contro le critiche dopo la sfida allo Spezia, ma che resta in forte discussione, oltre che per riscattare la brutta sconfitta di Verona e provare a risalire la classifica approfittando anche di Atalanta-Lazio.

Gattuso contro la squadra di D'Aversa dovrebbe confermare il 4-3-3, almeno di partenza considerando il possibile 4-2-3-1 qualora la gara non dovesse sbloccarsi. In campo gran parte dell'undici che ha affrontato lo Spezia, col ritorno di Di Lorenzo a destra, nella linea con Koulibaly, Manolas (favorito su Maksimovic) e Mario Rui, il ballottaggio tra Bakayoko ed Elmas per completare il terzetto con Demme e Zielinski, ma soprattutto il recupero di Petagna al centro del tridente con Lozano ed Insigne. Osimhen, non ancora al meglio, rappresenterà l'unica alternativa in panchina all'ex Spal, considerando che Mertens farà rientro ad Anversa per ulteriori terapie alla caviglia visto il riacutizzarsi dei fastidi. Non una buona notizia proprio a poche ore dall'inizio di un tour de force con 8 gare in un mese.