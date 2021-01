Napoli, Ghoulam via solo a titolo definitivo. Per Emerson Palmieri valutazione alta del Chelsea

Napoli all’opera per valutare una possibile cessione di Fauozi Ghoulam. Stando a quanto riportato dai colleghi di SkySport, per il terzino la società partenopea valuta solo cessioni a titolo definitivo e non in prestito. Per la sua sostituzione il giocatore che piace è Emerson Palmieri del Chelsea. L’italo-brasiliano però ha una valutazione molto alta per il club inglese ed è per questo che la società di Aurelio De Laurentiis non si è ancora mosso in maniera concreta.