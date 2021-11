Napoli, gioia Insigne dopo il successo con la Salernitana: "I derby non si giocano, si vincono"

vedi letture

Ieri non ha giocato a causa di un problema muscolare ma Lorenzo Insigne, attraverso un post sul proprio profilo Instagram, esprime tutta la sua gioia per la vittoria del Napoli nel derby campano con la Salernitana: "Sofferta ma ottenuta!!! I derby non si giocano… si vincono! Forza Napoli sempre!", ha scritto il capitano dei partenopei.