Napoli, giugno da agenda piena per Kvaratskhelia: matrimonio e rinnovo per il georgiano

L'agenda di giugno di Kvaratskhelia è già densa di appuntamenti da cerhio rosso per il giocatore georgiano. L'attaccante che ha contribuito in modo significativo alla vittoria dello scudetto da parte del club azzurro, si sposerà e poi, tramite il suo agente, tratterà gli ultimi dettagli per il rinnovo di contratto che lo legherà al Napoli fino al 2028. L'attuale accordo sarebbe già lungo, con scadenza nel 2027, ma De Laurentiis ha l'intenzione di premiarlo per la grande stagione e per allontanare eventuali club interessati e gli alzerà lo stipendio dagli attuali 1,4 milioni a 2,5 milioni più bonus.

L'incontro sarà decisivo per la firma ma al momento l'intenzione di tutti è arrivare all'accordo per proseguire insieme. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.