Napoli, i dettagli dell'idea Davis come vice-Hojlund. Pinamonti l'alternativa?
Il Napoli ha avviato la ricerca di un nuovo attaccante per la prossima stagione estiva con l'obiettivo di trovare un'alternativa a Rasmus Hojlund, vista anche la situazione con Romelu Lukaku, in odore di addio dopo quanto successo nelle ultime settimane.
Con la partenza programmata di Lukaku dunque e il mancato riscatto di Lucca, la società ha individuato in Keinan Davis dell'Udinese un profilo da seguire concretamente. Il calciatore ventottenne ha realizzato 10 reti in Serie A durante questa stagione, in 27 presenze, registrando una media realizzativa superiore a quella di Hojlund in rapporto ai minuti giocati. Il valore di mercato dell'inglese, sotto contratto fino al 2027 con opzione per un ulteriore anno, secondo La Gazzetta dello Sport oscilla tra i 10 e i 15 milioni di euro.
Parallelamente alla pista Davis, il club azzurro secondo il quotidiano valuta Andrea Pinamonti del Sassuolo, autore di otto gol in trentatré partite. Resta in rosa il giovane brasiliano Giovane, arrivato a gennaio, ma non considerato adatto al ruolo di prima punta fisica. Sul fronte del centrocampo, i dirigenti Manna e De Laurentiis seguono Arthur Atta dell'Udinese come possibile sostituto di Anguissa. Tra Napoli e Udinese rimane inoltre da gestire la situazione relativa all'obbligo di riscatto di Lucca, fissato a ventisei milioni di euro, operazione che influirà sulle strategie economiche del mercato partenopeo.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.