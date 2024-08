Napoli, il Chelsea continua a chiedere 40 milioni per Lukaku: troppi per gli azzurri

vedi letture

Il Napoli sta provando ad accontentare e ad agevolare Antonio Conte in merito alla risoluzione del problema numero 9. Che poi è il problema numero uno: Romelu Lukaku a prescindere. Come scrive Il Corriere dello Sport il ds Manna sta verificando i margini di una chiusura anticipata della trattativa con il Chelsea, slegata alla preventiva ma pur sempre necessaria, cessione di Osimhen, così da mettere subito il belga a disposizione di Antonio Conte.

Il problema, al momento, è che non c'è l'accordo con il Chelsea: il Napoli vorrebbe investire 25 milioni più bonus per acquistare il cartellino di Romelu, mentre i Blues, forti di una clausola rescissoria da 37,5 milioni di sterline (più o meno 44 milioni di euro), in questa fase sembrano disposti a fare uno sconto mini: la richiesta inglese è ancora di 40 milioni. Troppi per il Napoli, a maggior ragione senza ancora aver ceduto Osimhen.

Muro Osimhen

La storia con il Chelsea non è semplice di per sé e ancora di più considerando che Osi è ancora un giocatore del Napoli. In uscita ma pur sempre di proprietà del club, con un contratto da oltre 10 milioni a stagione e legittime preferenze sul proprio futuro: vuole il Psg, al massimo l'Arabia, e ha scartato l'ipotesi di entrare in uno scambio con Lukaku sull'asse con Londra.