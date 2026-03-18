Napoli, il tempo dei riscatti: sicuro quello di Hojlund e Alisson, da decifrare Elmas

Sempre più pilastro del Napoli. Rasmus Hojlund è la punta di diamante della squadra allenata da Antonio Conte. Arrivato in estate dal Manchester United, il centravanti dei partenopei ha lasciato il segno e non poco in questa stagione e si appresta nella sfida contro il Cagliari andrà a toccare la ventinovesima presenza da titolare in azzurro. Su 36 gettoni fra le varie competizioni, campionato, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa, il danese ha realizzato 14 reti e quattro assist con il bottino che potrebbe essere a breve aumentato.

Prestazioni che di fatto hanno permesso al giocatore di garantirsi il riscatto da parte della società. Il Napoli infatti, riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, verserà nelle casse del Manchester United i 44 milioni di euro di obbligo di riscatto che scatta con la Champions League, anche se se il club già aveva messo in preventivo di acquistarlo definitivamente.

E proprio sui riscatti che il quotidiano sportivo si sofferma. Oltre ad Hojlund, sono pronti altri 54 milioni di euro da investire su questo tipo di operazioni. A partire dai 26 per l’obbligo di riscatto di Lorenzo Lucca fino ad arrivare ai 16,5 milioni di euro per il diritto di riscatto di Alisson Santos che verrà esercitato. Da decrfrare invece quello di Elmas che si aggira sui 13-15 milioni di euro. Qualora tutti i riscatti andassero in porto la cifra complessiva sarebbe di 100 milioni di euro.