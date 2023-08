Napoli, in caso di addio di Lozano c'è anche l'idea Gudmundsson del Genoa

vedi letture

La cessione da parte del Napoli di Hirving Lozano, come vi abbiamo raccontato stamani, resta per il momento bloccata. In caso di uscita del messicano i campioni d'Italia dovranno intervenire per regalare a Rudi Garcia un nuovo esterno d'attacco, con i nomi di Lindstrom e Bakayoko in cima alla lista.

Secondo Sky Sport, però, il club azzurro potrebbe decidere di affondare il colpo anche per Albert Gudmundsson del Genoa: il Napoli apprezza il giocatore, autore di 11 gol e 5 assist nella scorsa Serie B, ma ancora non si è mosso in questo senso. L'idea però secondo l'emittente potrebbe diventare sempre più concreta in caso di partenza del messicano.