Napoli, Insigne: "Il gap lo stiamo colmando piano piano. Rinnovo? Io sto sereno"

Gli è mancato soltanto il gol a Lorenzo Insigne, il capitano del Napoli ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo contro la Lazio. "Mi sono divertito tantissimo, l'obiettivo è divertirsi quando scendi in campo oltre la vittoria. Mertens lo conosco troppo bene, è solo un bene per noi e sapevamo che senza Osimhen potevamo stare tranquilli. Sappiamo che con Sarri abbiamo fatto un grande percorso andando vicini allo Scudetto, Spalletti ci ha messo altre idee e stiamo colmando il gap piano piano. Scendiamo in campo per vincere, anche a Milano per esempio potevamo pareggiarla. Siamo scesi in campo con la consapevolezza di essere forti. Adesso testa al Sassuolo".

Capitolo rinnovo?

"Non voglio essere ripetitivo, sto cercando di essere spensierato in campo. Il mio procuratore sta parlando con la società, io sto sereno e penso solo a giocare".