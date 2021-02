Napoli-Juventus a ranghi ridotti: quanti assenti nel big match del “Maradona”

Il Coronavirus, ma non solo. I ritmi forzati del campionato fanno crescere gli infortuni e obbligano i club a evitare rischi inutili. Perché si gioca subito, senza possibilità di tregua e di recupero. Così anche Napoli-Juventus, big match di giornata in programma alle 18 allo stadio Diego Armando Maradona, sarà segnato dalle tante assenze.

QUI NAPOLI - I grattacapi principali di Gattuso riguardano la difesa. Koulibaly è fermato dal contagio, Manolas da una distorsione alla caviglia: niente coppia titolare. E fosse solo quello: out anche Hysaj, come pure Ghoulam (anche quest’ultimo per Coronavirus). I problemi non finiscono qui: in attacco continua a mancare Dries Mertens, mentre Osimhen ci sarà ma è ancora in pieno recupero. E a centrocampo Ringhio non potrà contare anche su Demme.

QUI JUVENTUS - Le assenze sono due, ma eccellenti. A quella di Dybala i bianconeri si sono in qualche modo abituati: l’argentino prosegue il suo campionato tormentato, mancherà la sfida nell’impianto che porta il nome del suo idolo. Preoccupa anche Arthur, ben più determinante finora nelle economie di gioco della Juve e in dubbio anche col Porto (come Dybala, che ha speranze più concrete di esserci). E poi Bonucci-Ramsey: se ci saranno, non saranno al meglio.