Napoli, Kvaratskhelia sta bene. A Cagliari sarà titolare al fianco di Big Rom

vedi letture

Nella giornata di ieri si era sparsa un po' di preoccupazione in casa Napoli per le condizioni di Khvicha Kvaratskhelia, col georgiano che aveva ricevuto un colpo con la propria Nazionale che però non ha preoccupato lo staff medico azzurro una volta valutato il suo stato al rientro al centro sportivo di Castel Volturno.

Nella giornata di ieri Antonio Conte ha ritrovato il suo gruppo al completo, con l'ultimo ad aggregarsi che è stato Zambo Anguissa. In vista della trasferta di Cagliari alla ripresa del campionato, scrive il Corriere dello Sport, il tecnico partenopeo può quindi scegliere da tutto il gruppo a sua disposizione, valutando le singole condizioni e scegliendo così la formazione ottimale anche in base alle fatiche degli ultimi giorni.

Per il quotidiano, è probabile che venga riproposta per 10/11 la formazione vista contro il Parma, con l'unica novità che riguarderebbe l'ingresso dal 1' di Romelu Lukaku al posto di Giacomo Raspadori con Kvaratskhelia e Politano a supporto. Un piccolo dubbio riguarda proprio il centrocampo, dove le fatiche di Anguissa col Camerun verso la Coppa d'Africa potrebbero consigliare Conte di cambiare: ed in tal senso attenzione a McTominay, apparso in grande forma nelle ultime due uscite con la sua Scozia.