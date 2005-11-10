Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Napoli, l'attacco di De Bruyne a Conte diventa il primo caso da risolvere per Allegri

Napoli, l'attacco di De Bruyne a Conte diventa il primo caso da risolvere per AllegriTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Antonio Gaito
autore
Antonio Gaito
Oggi alle 08:45Serie A

Kevin De Bruyne all'attacco. Le parole del fuoriclasse del Napoli, direttamente dal Belgio alla testata Nieuwsblad, sono all'indirizzo di Antonio Conte ma dovranno essere motivo di discussione poi con il nuovo allenatore, Massimiliano Allegri. De Bruyne ha commentato in maniera molto critica la stagione e soprattutto il modo di giocare di Conte, colpevole - secondo il belga - di aver penalizzato i singoli attraverso un calcio difensivo, oltre che noioso, portando tanti a giocare fuori ruolo. Un attacco che dovrà portare Allegri, accusato da tanti in questi anni di un calcio forse anche più 'italiano' di quello di Conte, a chiarire il progetto tecnico ed il ruolo che ritaglierà eventualmente al belga.

L'accusa di Kevin De Bruyne
Si parte da un'analisi delle sue condizioni fisiche, giudicate positive, ma col rendimento condizionato dall'ormai ex allenatore del Napoli: "Ho trovato il mio livello abbastanza buono all'inizio e anche quando sono rientrato dall'infortunio ero su un livello discreto. È stato difficile per me perché Conte ha una visione del calcio molto diversa, non giriamoci intorno. Non ho mai potuto giocare veramente nel mio ruolo. È andata così. Ho sempre dato il 100%. Ho giocato abbastanza, anche dopo l'infortunio, quindi per me tutto sommato è andata bene. Giochiamo in modo molto difensivo. Se segni un gol a partita con un 5-4-1… è poco. All'inizio dell'anno giocavamo anche davvero molto bassi. Il nostro capocannoniere ha 10 gol, quindi sì, le statistiche offensive non erano certo esaltanti, ma a livello di qualità e di calcio l'ho trovato abbastanza accettabile. Se sono contento che Conte vada via? Per me sì. Secondo me non doveva restare".

La prima questione da risolvere per Allegri
In attesa dell'accordo sul Milan per la buonuscita, prima di firmare col Napoli, Massimiliano Allegri leggerà le parole di De Bruyne sulla necessità di un confronto anche sul modo di giocare: "Se resto? Ritengo importante avere un confronto sul modo di giocare. Quest'anno ho capito che il modo di giocare è per me molto importante. Deve anche continuare a divertirmi, e purtroppo questo mi è mancato un po'. Ho ancora un anno di contratto, ma voglio avere un colloquio. L'anno scorso sono state dette certe cose: «Giocheremo in un certo modo, faremo questo e quello», ma poi poco di tutto questo si è concretizzato, e questo chiaramente dispiace", le parole di De Bruyne che quindi chiederà maggiore chiarezza. Ad Allegri, accusato dai più di un calcio forse ancora più conservativo di Conte, il compito di convincere il belga.

Articoli correlati
"De Laurentiis vattene", il messaggio dei tifosi del Bari sulla Gazzetta del Mezzogiorno... "De Laurentiis vattene", il messaggio dei tifosi del Bari sulla Gazzetta del Mezzogiorno
Scontro Milan-Allegri: contestate le modalità dell'esonero. E c'è anche il tema buonuscita... Scontro Milan-Allegri: contestate le modalità dell'esonero. E c'è anche il tema buonuscita
Napoli, Meret in uscita. Su di lui gli occhi di Spalletti, ma Maldini può portarlo... Napoli, Meret in uscita. Su di lui gli occhi di Spalletti, ma Maldini può portarlo al Fenerbahce
Altre notizie Serie A
Scontro Milan-Allegri: contestate le modalità dell'esonero. E c'è anche il tema buonuscita... Scontro Milan-Allegri: contestate le modalità dell'esonero. E c'è anche il tema buonuscita
Inter, a volte ritornano. Zanetti: "Mastantuono gran giocatore, ha l'età dalla sua... Inter, a volte ritornano. Zanetti: "Mastantuono gran giocatore, ha l'età dalla sua parte"
Fabregas punge Allegri: "Con il Milan ho sbagliato, non serve che me lo facciano... Fabregas punge Allegri: "Con il Milan ho sbagliato, non serve che me lo facciano notare"
Osimhen e l'annuncio bomba del ct della Nigeria: "Non l'ho convocato per questioni... Osimhen e l'annuncio bomba del ct della Nigeria: "Non l'ho convocato per questioni di mercato"
Juve, tarda la chiusura dell'affare Bernardo Silva-Barcellona. Ma piomba l'Atletico... Juve, tarda la chiusura dell'affare Bernardo Silva-Barcellona. Ma piomba l'Atletico Madrid
Napoli, Meret in uscita. Su di lui gli occhi di Spalletti, ma Maldini può portarlo... Napoli, Meret in uscita. Su di lui gli occhi di Spalletti, ma Maldini può portarlo al Fenerbahce
Fiorentina, rebus in porta: l'addio di De Gea non è da scartare, per sostituirlo... Fiorentina, rebus in porta: l'addio di De Gea non è da scartare, per sostituirlo c'è anche Mandas
Monza, tutta l'ambizione della presidente Crampsie: "Vogliamo andare in Champions... Monza, tutta l'ambizione della presidente Crampsie: "Vogliamo andare in Champions in 4-5 anni"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Allegri al Napoli una scelta poco coraggiosa di DeLa. Spalletti accetterà di restare con il fantasma di Conte sulle spalle? Mai ridarei la Nazionale a Mancini
Primo piano
Immagine top news n.0 Scontro Milan-Allegri: contestate le modalità dell'esonero. E c'è anche il tema buonuscita
Immagine top news n.1 Ederson lascia l'Atalanta per il Manchester United, ci siamo. Le cifre del trasferimento
Immagine top news n.2 Pulisic: "Milan, non cerco di dare colpe. Potevo fare molto meglio, ma tengo la testa alta"
Immagine top news n.3 Inter, pronti i rinnovi di Ausilio e Baccin: i due dirigenti vicini alla firma fino al 2029
Immagine top news n.4 Il PSG vince di nuovo la Champions: l'albo d'oro. E in Supercoppa sfiderà l'Aston Villa
Immagine top news n.5 Luis Enrique trionfa, Arteta recrimina sui rigori: la Champions League rimane al PSG
Immagine top news n.6 Leao apre all'addio al Milan: "Penso di aver dato tutto, sono pronto per una nuova sfida"
Immagine top news n.7 PSG-Arsenal 1-1 (5-4 dcr), le pagelle: che assi Kvara e Dembele. Gabriel azzoppa Arteta
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Come può giocare la Lazio con Gattuso e cosa serve sul mercato Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Chi sono i gioielli che potrebbero lasciare l'Udinese in estate
Immagine news podcast n.2 I big blindati, i sacrifici sul bilancio e gli obiettivi: cosa farà la Roma in estate
Immagine news podcast n.3 Allegri-Napoli, com'è andata davvero e i retroscena su Italiano: il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 "Non sarà rivoluzione". Ecco quali saranno le prime mosse mercato dell'Inter
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Allegri, ma meritava davvero la panchina del Napoli? Il parere degli opinionisti di TMW
Immagine news Altre Notizie n.2 Milan, Massimo Orlando: "Italiano lo vedo pronto per questa sfida"
Immagine news Altre Notizie n.3 Napoli, Braglia: "Allegri non si è modernizzato ma lo vedi adatto a quel club"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Scontro Milan-Allegri: contestate le modalità dell'esonero. E c'è anche il tema buonuscita
Immagine news Serie A n.2 Inter, a volte ritornano. Zanetti: "Mastantuono gran giocatore, ha l'età dalla sua parte"
Immagine news Serie A n.3 Fabregas punge Allegri: "Con il Milan ho sbagliato, non serve che me lo facciano notare"
Immagine news Serie A n.4 Osimhen e l'annuncio bomba del ct della Nigeria: "Non l'ho convocato per questioni di mercato"
Immagine news Serie A n.5 Juve, tarda la chiusura dell'affare Bernardo Silva-Barcellona. Ma piomba l'Atletico Madrid
Immagine news Serie A n.6 Napoli, Meret in uscita. Su di lui gli occhi di Spalletti, ma Maldini può portarlo al Fenerbahce
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, spunta Hemmersam per il ds: il danese del Vejle in pole
Immagine news Serie B n.2 Empoli, Corsi compie 35 anni da presidente: "Non basterebbe un libro per raccontare"
Immagine news Serie B n.3 Entella, Gozzi: "Passione e tenacia hanno caratterizzato questo campionato"
Immagine news Serie B n.4 L'Entella si rifà il look, ecco il nuovo logo: "Non una rottura col passato ma un passo avanti"
Immagine news Serie B n.5 Andrea Mancini saluta la Samp: "Avrei voluto restare per costruire qualcosa di duraturo"
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, la settimana degli addii: Invernizzi e Mancini salutano, chi sarà il nuovo ds?
Serie C
Immagine news Serie C n.1 "De Laurentiis vattene", il messaggio dei tifosi del Bari sulla Gazzetta del Mezzogiorno
Immagine news Serie C n.2 Union Brescia-Ascoli, la finale: Corini: "Una sconfitta per tutti giocare senza tifosi ospiti"
Immagine news Serie C n.3 Ravenna, Mandorlini: "Sogno la Serie A. Vorrei fare un percorso come Monza o Como"
Immagine news Serie C n.4 Delio Rossi e il ritorno a Foggia: "L'ho fatto per restituire qualcosa a una città che mi ha dato tanto"
Immagine news Serie C n.5 Perugia, cessione in stallo: l'iscrizione al campionato è il nodo della trattativa
Immagine news Serie C n.6 Team Altamura, Memushaj nuovo allenatore: firma attesa nei prossimi giorni
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto PSG-Arsenal
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico PSG-Arsenal, tutto in una notte: chi vincerà la Champions League?
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Crystal Palace-Rayo Vallecano
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Girelli giura amore alla Juventus: "È e sarà sempre il mio primo grande amore"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia Femminile, Soncin: “Vogliamo il Mondiale. Qui alleno nel posto più bello del mondo”
Immagine news Calcio femminile n.3 La panchina della Juve potrebbe parlare spagnolo: contatti con Tomé per il dopo Canzi
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, le date della stagione 26/27: via a fine settembre. Confermata la Women's Cup
Immagine news Calcio femminile n.5 La Ternana riparte dalle certezze: Schroffenegger ha firmato un triennale con le umbre
Immagine news Calcio femminile n.6 Un poker di titoli per dire addio. Dopo Putellas altre tre stelle diranno addio al Barcellona
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Diego Maradona e quell'intervista che non è mai andata in onda Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Cosa ricorderemo della (drammatica) stagione 2025/26 del calcio italiano?