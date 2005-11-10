TMW Roma, sogno Greenwood: primi contatti con l’inglese, ma ancora nessuna trattativa con l'OM

Il calciomercato non è ancora entrato nel vivo, ma a Trigoria le idee sul futuro sono già piuttosto chiare. Gian Piero Gasperini, infatti, ha come priorità assoluta per questa estate il rafforzamento del reparto offensivo. L’obiettivo è aumentare la qualità negli ultimi trenta metri di campo, offrendo maggior supporto a Donyell Malen.

In quest’ottica, il nome che stuzzica maggiormente il club giallorosso è quello di Mason Greenwood. L’attaccante inglese dell’Olympique Marsiglia rappresenta il vero e proprio sogno di mercato per Gasperini e, per questo motivo, la Roma ha già iniziato a muovere i primi passi. Nelle ultime settimane ci sono stati alcuni contatti esplorativi con persone vicine al giocatore, utili a comprendere la sua disponibilità a trasferirsi nella Capitale e ad approfondire i margini di una possibile operazione.

Al momento, però, non esiste ancora una vera e propria trattativa con il club francese. Dal canto suo, la Roma è perfettamente consapevole che il Marsiglia, con il quale ci sono ottimi rapporti, ha la necessità di realizzare alcune cessioni per sistemare i conti. Per questo motivo, la strategia giallorossa è ben definita: prima ottenere il gradimento di Greenwood, poi sedersi al tavolo con il direttore sportivo Gregory Lorenzi, sperando di abbassare le pretese economiche del club francese.

La pista Greenwood è dunque concreta e destinata a scaldarsi nelle prossime settimane. Nel frattempo, però, la concorrenza non manca: diversi club europei stanno monitorando con attenzione la situazione dell’inglese e la Roma sa di dover giocare d’anticipo per provare a trasformare quello che oggi è ancora un sogno di mercato in una trattativa reale.