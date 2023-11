Napoli, lesione muscolare per Lindstrom: quante e quali partite salterà l'esterno danese

Nella giornata di oggi gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo tibiale posteriore sinistro per Jesper Lindstrom: l'esterno del Napoli si è infortunato durante l'ultima sfida con la sua Danimarca e oggi è arrivato il responso.

Secondo TuttoNapoli per recuperare dal problema e rientrare in gruppo serviranno circa 2 settimane, come mostrato dal compagno di squadra Alex Meret, alle prese col medesimo problema nel riscaldamento del match contro l'Empoli. L'ex Eintracht, quindi, dovrebbe saltare le sfide contro Atalanta, Real Madrid ed Inter, con l'idea di tornare a disposizione per Juventus-Napoli dell'8 dicembre o al più tardi per la sfida di Champions League contro il Braga il 12 dicembre.