Napoli, Lozano-Insigne-Ospina in dubbio per il Granada: oggi nuovi test

Prima di Napoli-Juventus Rino Gattuso ha perso anche David Ospina per un risentimento muscolare e, a questo punto, la sua presenza per il match d'Europa League contro il Granada è in dubbio. Così come restano in dubbio Lorenzo Insigne e Hirving Lozano, anch'essi con problemi fisici a fine partita. Stamattina faranno dei controlli per capire cosa ne sarà di loro e se potranno viaggiare verso la Spagna con i propri compagni. A scriverlo è il Corriere dello Sport.