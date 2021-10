Napoli, Mandava per gennaio: rapporti col Lille ottimi, c'è la variabile Ghoulam

Reinildo Mandava resta un obiettivo del Napoli e a partire da gennaio il club azzurro potrà trattarlo avvisando il Lille con una pec, visto che il suo contratto andrà in scadenza nel 2022. In tutto questo ci sono però altre variabili da non sottovalutare. La prima riguarda Ghoulam: se il terzino darà garanzie a gennaio il Napoli non cercherà un altro esterno sinistro. Mentre la seconda è il rapporto tra Aurelio De Laurentiis e il Lille. Il patron azzurro non farebbe uno sgarbo ai francesi, visto l'ottimo feeling che deriva dalla trattativa che ha portato in Italia Osimhen, e su un giocatore che a giugno si libererà a costo zero si può trovare un’intesa.