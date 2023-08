Napoli, Mathias Olivera: "Difficile bissare lo Scudetto, ma faremo di tutto per difenderlo"

vedi letture

Mathias Olivera, terzino del Napoli, alla vigilia dell'amichevole contro l'Augsburg ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo già iniziato il ritiro, sarà importante per noi fare una buona partita e continuare a lavorare in vista dell’inizio di stagione. A Napoli è tutto bellissimo, dalla squadra alla città. Sono importantissimi per noi anche i tifosi che ci seguono all’allenamento e lo faranno anche allo stadio contro l’Augsburg, saranno fondamentali durante l'anno".

La ricetta per difendere lo Scudetto.

"Continuare a lavorare come abbiamo fatto l’anno scorso, partita dopo partita e sempre tutti insieme che è la cosa più importante. Abbiamo tutti fame di vincere e credo che per una squadra sia fondamentale. Non sarà semplice ripetersi ma lo faremo tutti insieme. Garcia? Il mister ci chiede sempre di lavorare e migliorare, è l’idea sua e dello staff tecnico che è formato da professionisti preparati".

I nuovi obiettivi

"Sicuramente fare bene, sarà difficile vincere di nuovo lo scudetto ma il nostro obiettivo principale è quello di difendere il titolo, lavorando come facciamo tutti i giorni. Se sono più bravo in campo o a Risiko? Tutte e due, sono pronto se il mister ha bisogno di uno stratega (ride, ndr)".