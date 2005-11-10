Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Napoli, maxi-rosa e spese bloccate: Manna deve prima sbloccare le cessioni

Napoli, maxi-rosa e spese bloccate: Manna deve prima sbloccare le cessioni TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Antonio Gaito
autore
Antonio Gaito
Oggi alle 07:23Serie A
Calciomercato Napoli, le difficoltà in entrata a causa della rosa troppo ampia ed un mercato in uscita che fatica a sbloccarsi

Il mercato faraonico della scorsa estate è destinato a restare un lontano ricordo. La controprova è arrivata nelle scorse ore con i primi due obiettivi dell'estate, sui quali il ds Manna era arrivato in ampio anticipo rispetto alle concorrenti, che sono sfumati al momento di soddisfare le richieste per i cartellini. Mario Gila è ad un passo dal Milan e Anan Khalaili è destinato a raccogliere l'eredità di Dumfries all'Inter: entrambi da almeno un mese hanno un accordo sull'ingaggio col Napoli che però s'è bloccato al momento di rilanciare per due operazioni da almeno 25mln di euro più bonus. Troppi in questo momento per il club partenopeo che ha una quarantina di elementi in organico ed ha necessità di liberare caselle, ingaggi ed ammortamenti anche per riequilibrare il rapporto costi/ricavi andato oltre il limite del 70% come già accaduto a gennaio e come recentemente confermato anche dai parametri Uefa (che non ha adottato provvedimenti per l'operato virtuoso delle altre annualità).

Napoli, la situazione in difesa


Il Napoli ha già salutato Juan Jesus per fine contratto, ma la scorsa estate ha speso 30mln di euro per Beukema, 10mln per Marianucci (che rientra dal Torino) e l'anno prima 12mln per Rafa Marin che rientra dal prestito al Villarreal dopo 31 presenze complessive ed un terzo posto in Liga. E' atteso il rinnovo di Rrahmani mentre Buongiorno avrà come obiettivo ritrovare una continuità fisica. Perso Gila, da capire se il Napoli attenderà le partenze di Rafa Marin e Marianucci per un nuovo ingresso e - in quel caso - se per un quarto o per un altro tassello che possa attaccare i titolari. Salvo sorprese per una difesa a 3.

La fascia destra e la mediana


Il Napoli ha deciso di temporeggiare anche per la corsia destra, da tempo senza un vero e proprio vice Di Lorenzo. Peraltro sarebbe stato probabilmente molto più di un'alternativa Anan Khalaili, talento dell'Union Saint-Gilloise che ora è ad un passo dall'Inter. Il Napoli monitora anche Dodò e Norton-Cuffy, profili più economici dunque, senza escludere sorprese all'estero. In quella zona è in lista di sbarco Mazzocchi, ma le risorse per intervenire dovranno arrivare da altre cessioni. In questo senso a centrocampo le posizioni di Anguissa e De Bruyne lasciano spazio alla possibilità di liberare ingaggi pesanti.

La lunga lista di esuberi


Il vero nodo è il mercato in uscita che rischia di muoversi solo tra diverse settimane, bloccando anche le entrate. Il lavoro che attende Manna è enorme e, in molti casi, estremamente difficile. Tra i giocatori che hanno faticato con Conte (o mandati via a gennaio), e quelli delle precedenti gestioni, lo spazio salariale è nullo: molto sposteranno De Bruyne e Lukaku, ma restano cedibili giocatori come Lang, Giovane, Milinkovic-Savic (che non esalta Allegri) mentre - oltre ai già citati Rafa Marin, Marianucci e Mazzocchi - vanno aggiunti Lucca, Cajuste, Folorunsho, Zerbin, Cheddira, Ngonge, Lindstrom oltre a tanti giovani di rientro.

Articoli correlati
Una spina dorsale Maignan, Gila, Rabiot e Ramos è da scudetto. Juve, no Kessie si... Una spina dorsale Maignan, Gila, Rabiot e Ramos è da scudetto. Juve, no Kessie si Goretzka. Allegri basta “corto muso”. Con Viery, Koleosho e Thorstvedt la Viola è di un altro livello? Messi e Maradona
Allegri studia la rosa del Napoli: idea Lukaku con Hojlund. Anguissa in bilico Allegri studia la rosa del Napoli: idea Lukaku con Hojlund. Anguissa in bilico
McTominay si tuffa di nuovo nel Napoli: il punto sul rinnovo e sul confronto con... McTominay si tuffa di nuovo nel Napoli: il punto sul rinnovo e sul confronto con Allegri
Altre notizie Serie A
Brahim Diaz allontana la Juventus: "Non vedo l'ora di tornare a Madrid e lavorare... Brahim Diaz allontana la Juventus: "Non vedo l'ora di tornare a Madrid e lavorare con Mou"
Como, nessuna informazione sul ritiro ma avanza Mozzate. E il 12 agosto c'è l'Arsenal... TMWComo, nessuna informazione sul ritiro ma avanza Mozzate. E il 12 agosto c'è l'Arsenal
Torino-Juventus, parla il tifoso ferito dal poliziotto: "Vivo alla giornata. Stadio?... Torino-Juventus, parla il tifoso ferito dal poliziotto: "Vivo alla giornata. Stadio? Per ora non torno"
Cagliari, ritiro a Pontedilegno-Tonale: si parte il 22 luglio, il 23 sfida alla Sampdoria... TMWCagliari, ritiro a Pontedilegno-Tonale: si parte il 22 luglio, il 23 sfida alla Sampdoria
Bologna, raduno martedì e ritiro a Valles dal 13. A Ferragosto sfida in Inghilterra,... TMWBologna, raduno martedì e ritiro a Valles dal 13. A Ferragosto sfida in Inghilterra, al Brighton
La Fiorentina vuole Thorstvedt: al Sassuolo proposto anche Amatucci come contropartita... La Fiorentina vuole Thorstvedt: al Sassuolo proposto anche Amatucci come contropartita
L'Atalanta riparte: domani il raduno, il 18 luglio primo test in famiglia. Ad agosto... TMWL'Atalanta riparte: domani il raduno, il 18 luglio primo test in famiglia. Ad agosto in Olanda
Tevez: "Juventus disastrosa, Spalletti non mi piace. Conte fenomeno, Allegri a volte... Tevez: "Juventus disastrosa, Spalletti non mi piace. Conte fenomeno, Allegri a volte è difensivo"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Una spina dorsale Maignan, Gila, Rabiot e Ramos è da scudetto. Juve, no Kessie si Goretzka. Allegri basta “corto muso”. Con Viery, Koleosho e Thorstvedt la Viola è di un altro livello? Messi e Maradona
Primo piano
Immagine top news n.0 Tevez: "Juventus disastrosa, Spalletti non mi piace. Conte fenomeno, Allegri a volte è difensivo"
Immagine top news n.1 Dumfries è del Real Madrid, il saluto dell'Inter: "Ci siamo innamorati tutti di lui"
Immagine top news n.2 Brasile-Norvegia, le probabili formazioni: Paquetà out, dubbio Casemiro per Ancelotti
Immagine top news n.3 Lucumi sull'interesse della Juventus: "Parleremo di tutto dopo il Mondiale, con calma"
Immagine top news n.4 Roma, il sogno Mondiale di El Aynaoui continua. Ora le big mettono gli occhi su di lui
Immagine top news n.5 Torino, Petrachi e la lista esuberi: c'è da piazzare una squadra intera
Immagine top news n.6 La Francia vince la prima partita sporca del suo Mondiale: 1-0 al Paraguay, decide Mbappé
Immagine top news n.7 La Francia non incanta ma vola ai quarti: Mbappé firma l’1-0 a un Paraguay scorbutico. Ora il Marocco
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché il Como ha deciso di fare una sessione di mercato all'attacco Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Milan e Inter piombano su Gila e Khalaili. Perché il Napoli non ha chiuso? Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Finalmente Allegri: ecco come cambierà il Napoli col nuovo tecnico
Immagine news podcast n.3 Inter pronta allo sprint. Tutti i nomi in difesa: Khalaili il preferito per il post Dumfries
Immagine news podcast n.4 Tonali e quelle parole di De Zerbi per battere la concorrenza di City e Arsenal. Il punto di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Milan, Leao-Goncalo Ramos può essere la coppia a sorpresa? Il parere degli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Napoli, De Paola: "Allegri spero che nei prossimi 3 anni dimostri qualcosa e vinca"
Immagine news Serie A n.3 Napoli, Massimo Orlando: "Allegri deve lottare per lo Scudetto, ma lui dirà..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Como, nessuna informazione sul ritiro ma avanza Mozzate. E il 12 agosto c'è l'Arsenal
Immagine news Serie A n.2 Torino-Juventus, parla il tifoso ferito dal poliziotto: "Vivo alla giornata. Stadio? Per ora non torno"
Immagine news Serie A n.3 Cagliari, ritiro a Pontedilegno-Tonale: si parte il 22 luglio, il 23 sfida alla Sampdoria
Immagine news Serie A n.4 Bologna, raduno martedì e ritiro a Valles dal 13. A Ferragosto sfida in Inghilterra, al Brighton
Immagine news Serie A n.5 La Fiorentina vuole Thorstvedt: al Sassuolo proposto anche Amatucci come contropartita
Immagine news Serie A n.6 L'Atalanta riparte: domani il raduno, il 18 luglio primo test in famiglia. Ad agosto in Olanda
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Benevento, Bellich resta il sogno per la difesa: Ruocco, Mosti e De Luca gli altri obiettivi
Immagine news Serie B n.2 Palermo, Osti lavora per rafforzare l'attacco: Almqvist e Compagnon i nomi in pole
Immagine news Serie B n.3 Pisa e Torino sulle tracce di Confente: la Juve Stabia aspetta le offerte
Immagine news Serie B n.4 Padova, obiettivo Correia: i biancoscudati preparano l'assalto alla Juve Stabia
Immagine news Serie B n.5 Pisa, asse caldo con la Carrarese: Abiuso resta il primo obiettivo, piace anche Zanon
Immagine news Serie B n.6 Ascoli, parte il piano sfoltimento: tanti giovani in uscita, Corazza piace in Serie C
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Cittadella, caccia al nuovo allenatore: Musso in pole, più defilato Venturato
Immagine news Serie C n.2 Cosenza, fissato il prezzo di Mazzocchi: sconto per la Serie B, il Pescara ci prova
Immagine news Serie C n.3 Pineto, doppio colpo per il futuro: arrivano Selvini e Alessandretti
Immagine news Serie C n.4 Vicenza, Brighenti torna per la terza volta. Sfuma Amey, Gallo valuta Vescovi
Immagine news Serie C n.5 Monopoli, colpo dal Cittadella: arriva Piccinini a titolo definitivo
Immagine news Serie C n.6 AlbinoLeffe, primo contratto da professionista per Trapletti: firma fino al 2028
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Argentina-Capo Verde, Messi e compagni a caccia della quarta vittoria consecutiva
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Portogallo-Croazia
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Spagna-Austria, Roja favorita ma gli austriaci sognano l'impresa
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Como Women, ufficializzate sei uscite: saluti anche per Vaitukaitytė e Petzelberger
Immagine news Calcio femminile n.2 Ternana Women, Corrado e Petrara rinnovano fino al 2028
Immagine news Calcio femminile n.3 Ternana Women, arriva Toniolo: "Qui per mettermi in gioco, volevo una nuova sfida"
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma Femminile, Piovani è il nuovo allenatore: ha firmato fino al 2028
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus, colpo dall'Ajax: firma Danique Noordman. Contratto fino al 2029
Immagine news Calcio femminile n.6 La Roma Femminile saluta Rossettini con una clausola contrattuale. Ora, si lavora per il futuro
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Il bomber girovago che tutti hanno amato: la storia di Aldo Serena Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 E se fosse il Mondiale della grande sorpresa finale?
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 Tripletta di Rossi al Brasile, il 5 luglio nasce il mito di Pablito
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, l'analisi su Matteo Dagasso del Venezia
Newsticker
07:14 Dagli Sponsor tecnici oltre 500 milioni di dollari alle 48 squadre del mondiale
06:57 Marocco e Francia ai quarti. Ounahi trascina i Leoni dell’Atlante, Mbappé piega il Paraguay
04/07 Coppa del mondo: la guida agli ottavi di finale
03/07 Dal monopolio tv allo streaming partecipativo, in Brasile la «rivoluzione Cazé»
03/07 Svizzera agli ottavi. Spagna e Portogallo vincono e si danno appuntamento a Dallas