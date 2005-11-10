Inter, settimana decisiva per Khalaili: l'esterno ha scelto i nerazzurri
L'Inter entra nell'ultima settimana prima del raduno con l'obiettivo di chiudere almeno un'altra operazione di mercato dopo gli arrivi di Aleksandar Stankovic e Ivan Provedel. Come riporta il Corriere dello Sport, il nome più vicino a vestire il nerazzurro è quello di Anan Khalaili.
Il club milanese ha già raggiunto un'intesa di massima con l'esterno israeliano per un contratto quinquennale da circa 1,8 milioni di euro a stagione. Dopo il rallentamento del Napoli, costretto a bloccare le operazioni in entrata in attesa di alcune cessioni, l'Inter ha effettuato il sorpasso e avviato i contatti diretti con l'Union Saint-Gilloise.
L'offerta ufficiale non è ancora stata presentata, ma le parti stanno già discutendo delle cifre. L'Inter punta a chiudere l'operazione con un investimento complessivo vicino ai 25 milioni di euro, bonus inclusi, mentre il club belga continua a chiedere circa 30 milioni, anche perché dovrà riconoscere il 15% della futura cessione al Maccabi Haifa. La sensazione è che un'intesa possa essere trovata a metà strada.
Chivu vuole averlo già in ritiro
L'obiettivo della dirigenza è mettere Khalaili a disposizione di Cristian Chivu fin dai primi giorni della preparazione estiva, così da consentirgli di ambientarsi rapidamente nel calcio italiano e assimilare i meccanismi tattici del nuovo allenatore. Anche l'ingaggio contenuto del giocatore rappresenta un elemento favorevole, mantenendo sostenibile il costo complessivo dell'operazione.