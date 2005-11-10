Manca Carnevali al galà, Galliani: "Sta trattando un giocatore, non vi dico quale"

A Villa Alpebella, dimora di Andrea Bocelli, si è svolta la settima edizione del gran galà benefico "United for Meyer", finalizzato alla raccolta fondi per l'Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze. L'evento ha richiamato numerosi protagonisti del calcio italiano, tra cui Alessandro Moggi, Adriano Galliani, Massimo Calvelli, Piero Ausilio, Carlalberto Ludi, Federico Balzaretti e Igli Tare.

Tra i grandi assenti dell'ultimo minuto figura l'amministratore delegato bianconero Giovanni Carnevali. E proprio Galliani ha spiegato la situazione con una battuta rivelatoria sul mercato bianconero: "L’ho chiamato poco fa e mi ha detto che alla fine non è potuto venire perché era qui in giro a Forte dei Marmi a far mercato. Ma non posso dirvi per quale giocatore…", le sue parole riportate da Tuttosport.

L'assenza di Carnevali potrebbe essere dovuta alle trattative per il centravanti. La Juventus prosegue i contatti con il Paris Saint-Germain per il ritorno di Kolo Muani. Dopo il rifiuto di una prima proposta da 33 milioni di euro, la dirigenza juventina valuta un rilancio per avvicinarsi alla richiesta francese di 40 milioni, ipotizzando la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto vincolato. L'obiettivo è definire l'operazione entro il raduno del 13 luglio per consegnare già un primo rinforzo davanti a Spalletti.